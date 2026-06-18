Cautelan a tres personas en Cotoca por presunto tráfico ilegal de armas de fuego

La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para vincular a los acusados con actividades relacionadas al tráfico ilegal de armamento, por lo que solicitó al juez la aplicación de la detención preventiva mientras continúan las investigaciones.
18/06/2026 16:17
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Tres personas son sometidas este jueves a una audiencia de medidas cautelares en la Casa Judicial del municipio de Cotoca, en Santa Cruz, investigadas por los presuntos delitos de tráfico ilegal e importación de armas de fuego.
De acuerdo con los antecedentes del caso, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y grupos de inteligencia identificaron a los ahora investigados cuando se encontraban sobre una carretera en la zona este del departamento. Tras la intervención policial, se hallaron en su poder varias armas de fuego, cargadores y municiones.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos colectados en la investigación, entre ellos los informes policiales, las armas secuestradas y otras evidencias que buscan sustentar la imputación contra los tres aprehendidos.
La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para vincular a los acusados con actividades relacionadas al tráfico ilegal de armamento, por lo que solicitó al juez la aplicación de la detención preventiva mientras continúan las investigaciones.
Por su parte, la Policía maneja varias hipótesis sobre el destino y la procedencia de las armas incautadas, aspectos que forman parte de las pesquisas en curso y que serán expuestos por la representación fiscal ante la autoridad jurisdiccional.
Se espera que en las próximas horas el juez cautelar emita una resolución y defina la situación jurídica de los tres investigados.
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