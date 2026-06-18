Cautelan a tres personas en Cotoca por presunto tráfico ilegal de armas de fuego

Tres personas son sometidas este jueves a una audiencia de medidas cautelares en la Casa Judicial del municipio de Cotoca, en Santa Cruz, investigadas por los presuntos delitos de tráfico ilegal e importación de armas de fuego.

De acuerdo con los antecedentes del caso, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y grupos de inteligencia identificaron a los ahora investigados cuando se encontraban sobre una carretera en la zona este del departamento. Tras la intervención policial, se hallaron en su poder varias armas de fuego, cargadores y municiones.

Cotoca: cautelan a tres personas por presunto tráfico ilegal de armas. FOTO: Daniel Román, periodista DE RED UNO.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos colectados en la investigación, entre ellos los informes policiales, las armas secuestradas y otras evidencias que buscan sustentar la imputación contra los tres aprehendidos.

La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para vincular a los acusados con actividades relacionadas al tráfico ilegal de armamento, por lo que solicitó al juez la aplicación de la detención preventiva mientras continúan las investigaciones.

Cotoca: cautelan a tres personas por presunto tráfico ilegal de armas. FOTO: Daniel Román, periodista DE RED UNO.

Por su parte, la Policía maneja varias hipótesis sobre el destino y la procedencia de las armas incautadas, aspectos que forman parte de las pesquisas en curso y que serán expuestos por la representación fiscal ante la autoridad jurisdiccional.

Se espera que en las próximas horas el juez cautelar emita una resolución y defina la situación jurídica de los tres investigados.

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