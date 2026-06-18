Debate en Diputados por crédito del BID: exigen quitar fondos al Chapare para dárselos a La Paz

La Cámara de Diputados instaló este jueves una sesión presencial crucial para tratar, entre varios temas, la aprobación de un millonario crédito internacional destinado a la infraestructura vial frente al cambio climático. Sin embargo, el debate arrancó con una fuerte polémica interna: legisladores exigen redireccionar los fondos asignados al Chapare para compensar los daños sufridos en La Paz y El Alto tras los recientes bloqueos de caminos.

El tiempo corre en contra del Legislativo, ya que el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —que asciende a 118 millones de dólares— expirará en solo dos semanas si la Asamblea Legislativa Plurinacional no lo ratifica.

Un crédito urgente para la red vial nacional

El proyecto de ley busca canalizar estos recursos para proteger y asegurar la transitabilidad en carreteras vulnerables a los desastres naturales. Según detalló el diputado Reinaldo Seas, miembro de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el impacto del financiamiento es de alcance nacional.

"Es un crédito que viene para salvar el tema de los caminos, especialmente la zona sur del país, el Trópico, el departamento de La Paz y una parte del departamento de Santa Cruz, incluyendo un par de puentes", explicó Seas.

Exigen que fondos del Chapare vayan a La Paz

Pese a la urgencia técnica, el punto de conflicto radica en que un 24% del total del crédito está originalmente destinado a obras en el Trópico de Cochabamba (Chapare). Legisladores de la alianza Libre han expresado un rotundo rechazo a este beneficio regional, vinculando directamente a esa zona con el financiamiento de las movilizaciones que afectan al país hace más de un mes.

A través de un proyecto de resolución camaral, se está exigiendo formalmente que el porcentaje asignado al Chapare sea confiscado y redirigido a las ciudades de La Paz y El Alto para resarcir los perjuicios económicos y de infraestructura urbana provocados por los cercos.

El senador José Ormachea lanzó duras críticas contra la planificación del Órgano Ejecutivo:

"El gobierno hoy quiere aprobar un préstamo para beneficiar al Chapare, al Trópico de Cochabamba, después de que ha destruido, a través de su financiamiento y a través de Evo Morales, este departamento. No, señores. Esa plata se tiene que ir a La Paz. Se tiene que venir acá a recomponer todo el daño y a compensar todo el daño que se ha generado", fustigó la autoridad.

Con más de una hora de retraso respecto a la convocatoria original, la Cámara Baja arrancó la sesión del mediodía superando la fase introductoria de control de asistencia, licencias y lectura de correspondencia. Al cierre de este reporte, se aguarda el inicio formal del debate del convenio de préstamo en el pleno.

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