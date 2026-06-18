TSE rechaza pedidos de renuncia y adelanto de elecciones

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, aseguró que el Órgano Electoral no respaldará solicitudes de renuncia ni pedidos de adelanto de elecciones presidenciales que no estén contemplados en la Constitución Política del Estado.

La autoridad recordó que la normativa vigente establece mecanismos y plazos específicos para procesos como los referendos revocatorios, así como la duración de los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular.

“Pedir la renuncia de autoridades electas es un acto antidemocrático”, afirmó Ávila al referirse a las demandas de algunos sectores movilizados que exigen la salida del presidente y la convocatoria anticipada a elecciones.

Según explicó, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de resguardar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas y defender el respeto a los periodos constitucionales establecidos para las autoridades electas.

Ávila sostuvo que el Órgano Electoral siempre actuará en defensa de quienes hayan sido elegidos mediante voto popular, independientemente de su afiliación política, porque esa es una de las bases fundamentales del sistema democrático.

Priorizar el diálogo

En ese contexto, el presidente del TSE exhortó a los distintos sectores sociales y políticos a priorizar el diálogo como vía para resolver las diferencias y canalizar sus demandas dentro del marco institucional.

Las declaraciones surgen en medio de las movilizaciones y protestas registradas en distintas regiones del país, donde algunos grupos han planteado la renuncia de autoridades nacionales y la convocatoria anticipada a nuevos comicios.

Mira la programación en Red Uno Play