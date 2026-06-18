“Esperemos que el diálogo funcione”: Gobernador pide una solución urgente a casi 50 días de bloqueos

En medio de la prolongación de los bloqueos que afectan distintas regiones del país, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exhortó al Gobierno nacional liderado por Rodrigo Paz a asumir acciones urgentes para encaminar la pacificación del país y atender la crisis social y económica que, según afirmó, se agrava con el paso de los días.

Velasco advirtió que la continuidad de las medidas de presión por cerca de cincuenta días está generando consecuencias severas en distintos niveles, particularmente en la economía nacional, el empleo y la estabilidad social. “Instamos a que el presidente y los ministros puedan pacificar el país y solucionar los problemas, porque estos 50 días de bloqueo van a traer mucha destrucción económica, desempleo, pobreza y sufrimiento”, señaló la autoridad departamental.

El gobernador también hizo referencia al impacto humanitario del conflicto, mencionando la existencia de víctimas fatales en el contexto de las protestas. “Aparte de las 23 muertes que hay, entonces ya no da para más”, agregó, subrayando la necesidad de una respuesta estatal más contundente.

Respecto a la situación en zonas conflictivas como San Julián, Velasco informó que se mantienen gestiones de diálogo con los sectores movilizados. “Esperemos que se llegue a encontrar soluciones; nosotros seguimos hablando con las personas de San Julián, de hecho, estamos coordinando con ellos para ir nuevamente a dialogar para poder levantar el bloqueo”, explicó.

En relación a los acercamientos entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, el gobernador marcó una posición crítica sobre eventuales negociaciones paralelas. “Por supuesto que no, Bolivia eligió que Rodrigo Paz sea presidente y tiene que gobernar”, afirmó, al ser consultado por la prensa.

Velasco sostuvo además que el país atraviesa una situación económica crítica, atribuyendo a los bloqueos pérdidas significativas.

“Los bolivianos estamos cansados, la economía está destruida, miles de millones de dólares de pérdidas en estos casi cincuenta días de bloqueos”, manifestó.

Reiteró su llamado al diálogo como única vía de salida al conflicto. “Esperemos que la estrategia del diálogo pueda dar buenos réditos, porque no se puede seguir así, ya necesitamos trabajar, libre tránsito. La Paz está asfixiada. Esperamos que este diálogo llegue a buen puerto y se pueda pacificar el país”, señaló.

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