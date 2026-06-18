¿Necesita dólares para una compra o viaje? Estas son las cifras actualizadas de la tarde

El mercado cambiario boliviano continúa mostrando un comportamiento de relativa estabilidad en las cifras, aunque dentro de niveles elevados que mantienen la presión sobre la economía cotidiana. Este jueves 18 de junio, el dólar paralelo se mantuvo cercano a la barrera de los Bs 10, sin variaciones significativas respecto a jornadas anteriores.

Durante la tarde, la divisa estadounidense registró una cotización de Bs 9,86 para la compra y Bs 9,85 para la venta en el mercado paralelo, de acuerdo con plataformas especializadas en el monitoreo diario del tipo de cambio.

En horas de la mañana, los valores habían llegado incluso a Bs 9,88 para la compra, lo que evidencia ajustes mínimos a lo largo de la jornada.

El comportamiento general refleja una tendencia de estabilidad dentro de un rango estrecho, aunque en niveles considerados altos por analistas y usuarios que recurren a la moneda extranjera para distintas operaciones.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se mantuvo sin cambios, con una cotización de Bs 9,80 para la compra y Bs 10,01 para la venta. Estas cifras continúan funcionando como referencia para operaciones financieras e internacionales.

La diferencia entre el mercado paralelo y el tipo de cambio oficial refleja un escenario persistente de presión sobre la disponibilidad de divisas, impulsado por una demanda constante de dólares por parte de ciudadanos, importadores y sectores productivos.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,84

Venta: Bs 9,83

Tipo de cambio referencial del BCB

Compra: Bs 9,80

Venta: Bs 10,01

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