“Ni en cuarentena hemos sufrido así”: comerciante rompe en llanto y pide poner fin a los bloqueos

La crisis generada por los bloqueos continúa afectando a distintos sectores de la población y, esta vez, el drama se reflejó en el testimonio de una comerciante de Cochabamba que, entre lágrimas, pidió a las autoridades una solución inmediata para restablecer la normalidad y aliviar la situación económica de miles de familias.

Visiblemente afectada, la mujer aseguró que los comerciantes enfrentan dificultades cada vez mayores debido al incremento de los costos de los productos, la disminución de las ventas y las obligaciones económicas que deben cumplir diariamente.

“Por favor, solucionen esto. Nosotros vivimos del día a día. El banco no nos espera, tenemos deudas y debemos llevar comida a nuestros hogares”, expresó con la voz quebrada.

La comerciante relató que los precios de los productos que llegan a los mercados se han incrementado considerablemente debido a las dificultades en el transporte, situación que repercute tanto en vendedores como en consumidores.

“Estamos sufriendo, ni en cuarentena hemos pasado así. Por favor, de una vez que se solucione este problema”, manifestó en medio del llanto.

Asimismo, señaló que las ventas han caído significativamente en comparación con meses anteriores, ya que muchas personas reducen sus compras ante el aumento de precios y la incertidumbre económica.

“Estamos comprando caro y la gente no compra. No vendemos como vendíamos antes. Hay poco producto y no hay venta. De una vez que se solucione, por favor”, insistió.

La mujer afirmó que su situación es compartida por numerosos comerciantes que dependen de los ingresos diarios para sostener a sus familias y cumplir con sus compromisos financieros.

“Quisiera pedir eso, por favor. Nosotros vivimos del pan de cada día. Tenemos que pagar pasajes, hacer comer a nuestras familias. Pedirle al Gobierno que solucione esto. Ni en cuarentena hemos sufrido así”, concluyó.

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