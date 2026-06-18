Panificadores evaluarán un posible incremento en el precio del pan en La Paz

El sector panificador analizará la próxima semana un posible ajuste en el precio del pan debido al incremento de los costos de producción y las dificultades para acceder a combustible, situación que afecta la elaboración y distribución del producto en la ciudad de La Paz.

Producción de pan

Comerciantes señalaron que, aunque actualmente el abastecimiento se mantiene, existe preocupación por la continuidad de la producción, ya que varios panificadores han agotado las reservas de carburante que lograron conseguir tras varios días de espera en estaciones de servicio.

“Algunos ya nos han comentado que podrían dejar de traer pan porque nuevamente tendrán que hacer fila para conseguir combustible”, indicó una vendedora.

¿Incremento de precios?

La preocupación también está relacionada con el aumento en los precios de insumos fundamentales para la elaboración del pan, como harina, manteca y levadura, cuyos costos se elevaron durante las últimas semanas.

“Todo está subiendo. Esperemos que no aumente el precio del pan porque cuando sube, las ventas bajan”, comentó una comerciante.

Según las vendedoras, los panificadores definirán en los próximos días si el incremento de costos obliga a realizar un ajuste en el precio final del producto.

Actualidad

Actualmente, el pan especial e integral se comercializa a 0,80 bolivianos la unidad, mientras que el pan de batalla mantiene su precio habitual. Sin embargo, el sector no descarta modificaciones si persisten los problemas de abastecimiento de combustible y la escalada en los costos de producción.

Los comerciantes esperan que la provisión de carburantes se normalice y que los insumos recuperen estabilidad para evitar un incremento que impacte directamente en el bolsillo de las familias bolivianas.

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