EE.UU. entrega ayuda humanitaria a familias vulnerables de La Paz y El Alto

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia informó sobre la entrega de ayuda humanitaria destinada a familias y comunidades en situación de vulnerabilidad en las ciudades de La Paz y El Alto.

La iniciativa fue desarrollada en coordinación con el Gobierno boliviano y contó con el apoyo de socios locales e internacionales, con el objetivo de atender necesidades urgentes en sectores que requieren asistencia inmediata.

“En momentos de necesidad, estamos juntos”, destacó la representación diplomática estadounidense al dar a conocer las acciones realizadas en beneficio de la población.

Como parte de esta cooperación, se distribuyeron alimentos y suministros médicos esenciales que fueron destinados tanto a hospitales como a comunidades que enfrentan mayores dificultades de acceso a recursos básicos.

La Embajada señaló que el trabajo conjunto permitió canalizar la ayuda hacia los sectores más necesitados, fortaleciendo la respuesta humanitaria y el apoyo a grupos vulnerables.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de cooperación entre Estados Unidos y Bolivia para contribuir al bienestar de la población y respaldar la atención de necesidades prioritarias en salud y asistencia social.

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