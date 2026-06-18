Bloqueos desatan crisis en restaurantes: falta carne y sobran pérdidas en Cochabamba

Tras 49 días de bloqueos en diferentes rutas del país, restaurantes, churrasquerías y carnicerías de Cochabamba reportan dificultades para abastecerse de carne y otros productos esenciales, una situación que amenaza la continuidad de sus operaciones y afecta a cientos de trabajadores vinculados al sector gastronómico.

Abastecimiento irregular golpea a los restaurantes

Javier Cossío, propietario de Caliza Food, explicó que conseguir insumos se ha convertido en una tarea diaria y cada vez más complicada debido a las restricciones en el transporte.

“Es muy difícil abastecernos cada día. Estamos recogiendo porciones pequeñas de todo lado para seguir trabajando y sostener a nuestros trabajadores y clientes”, afirmó.

El empresario señaló que su negocio emplea a 55 personas y expresó preocupación por el posible incremento en el precio de productos básicos como el huevo.

Carne escasa y costos en aumento

La falta de carne de calidad proveniente del oriente del país también afecta a restaurantes especializados en parrillas y platos típicos. Andrés Ferrufino, propietario de Chillamicito, indicó que los negocios deben reunir pequeñas cantidades de carne para garantizar la atención durante los fines de semana.

“Sabemos que la carne de buena calidad llega del oriente. Si conseguimos producto, tenemos que acumularlo para vender algo el fin de semana”, señaló.

Ferrufino recordó que su restaurante tuvo que cerrar durante una semana por la falta de insumos y actualmente enfrenta la situación recurriendo a préstamos para mantener la actividad.

Familias dependen de la actividad gastronómica

Los empresarios coinciden en que el impacto de los bloqueos va más allá de los propietarios y alcanza a decenas de trabajadores y sus familias. Ferrufino destacó que su negocio genera empleo para 28 personas, muchas de ellas estudiantes que dependen de esos ingresos para financiar sus estudios o cubrir gastos personales.

“Nos está perjudicando a todos, desde los trabajadores hasta quienes brindan servicios alrededor de nuestros negocios”, manifestó.

Carnicerías enfrentan menor oferta y mayores precios

La crisis también afecta a los proveedores de carne. Marco Antonio Heredia, propietario de la carnicería Premium R&M, aseguró que la llegada irregular de producto desde Santa Cruz ha reducido la oferta disponible.

“La carne ha subido de precio, la calidad ha bajado y aun así tenemos que seguir trabajando con lo que conseguimos”, indicó.

El comerciante señaló que, tras una década en el rubro, enfrenta uno de los momentos más difíciles para mantener el abastecimiento de sus clientes.

Negocios al borde del cierre

Para algunos emprendimientos, la falta de carne ya obligó a suspender actividades. Es el caso de la churrasquería Bagu, cuyo propietario, Martín Cari Yujra, decidió cerrar temporalmente debido a la imposibilidad de conseguir el producto que requiere para sus platos.

“He tenido que cerrar completamente porque no hay carne. Intenté continuar con carne local, pero mis clientes buscan una calidad específica y no puedo ofrecer un producto inferior”, explicó.

El empresario indicó que la medida afecta a 35 trabajadores que fueron enviados de vacaciones mientras se normaliza el abastecimiento. Además, continúa asumiendo gastos de alquiler, salarios y obligaciones bancarias.

Piden una solución urgente

Los representantes del sector gastronómico advierten que la prolongación de los bloqueos está debilitando a negocios que aún se recuperan de anteriores dificultades económicas. Por ello, solicitaron a las autoridades y a los sectores movilizados encontrar una solución que permita restablecer el tránsito de productos y garantizar el abastecimiento de alimentos en Cochabamba.

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