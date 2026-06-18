Bloqueos en Senkata dejaron vías dañadas con paso vehicular limitado

Las secuelas de los bloqueos continúan siendo visibles en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde vecinos denunciaron el deterioro de vías y la presencia de escombros que aún permanecen en diferentes sectores utilizados como puntos de bloqueo.

Daños al ornato público

Según el reporte realizado desde el lugar, varias calles quedaron cubiertas con piedras, bloques de cemento, alambres, cenizas y llantas quemadas, elementos que fueron utilizados durante las medidas de presión instaladas de manera esporádica en el Distrito 8.

Además, se observó que algunos separadores de vía fueron desplazados de su ubicación original para obstruir el tránsito, provocando daños en la capa asfáltica.

Los vecinos expresaron su preocupación debido a que los restos de los bloqueos continúan representando un riesgo para peatones y conductores, especialmente durante las primeras horas de la mañana o la noche, cuando la visibilidad es reducida.

Entre los objetos que permanecen sobre la vía se encuentran alambres y fragmentos de material utilizado para cerrar el paso vehicular, lo que podría ocasionar accidentes.

Piden limpieza de caminos

Los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades municipales para realizar la limpieza de las calles y reponer la infraestructura urbana afectada por los bloqueos.

Mientras tanto, persiste la preocupación por el deterioro del ornato público y los daños ocasionados en una de las principales rutas de conexión entre la ciudad de El Alto y otros sectores del departamento.

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