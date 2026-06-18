Transportistas exigen respuestas ante la falta de combustible en los surtidores

La escasez de combustibles comienza a impactar con fuerza al transporte público en Santa Cruz. Bismark Daza, dirigente del sector en el departamento denunció que la circulación de unidades se redujo hasta en un 40%, debido a las largas filas que enfrentan los conductores para abastecerse de diésel y gasolina.

Según el representante del transporte, la falta de carburantes afecta tanto a micros urbanos como a minibuses, camiones y al transporte interprovincial. Aseguró que la situación se replica en distintos municipios del departamento, donde las filas en los surtidores son cada vez más extensas.

El dirigente cuestionó además la falta de información oficial sobre el retraso en la distribución de combustibles y afirmó que existen más de 700 cisternas cargadas en la zona de la planta de YPFB en Palmasola, a la espera de descargar el producto.

“En este momento el transporte público de pasajeros, de carga, de los camiones ni hablemos, porque han estado ya tres días en cola. Lamentablemente no hay una respuesta favorable de parte del Gobierno”, señaló.

Asimismo, pidió a las autoridades nacionales y a YPFB explicar las razones por las que el combustible aún no llega a los surtidores, pese a que, según su versión, las cisternas ya se encuentran en la capital cruceña.

El sector advirtió que la falta de abastecimiento está perjudicando no solo a los transportistas, sino también a miles de usuarios que dependen diariamente del servicio público para trasladarse dentro de la ciudad y hacia las provincias.

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