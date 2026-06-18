¿Sueñas con tener casa propia? Estos son los requisitos para acceder a un crédito de vivienda social

La posibilidad de comprar una casa, un departamento o construir una vivienda propia es una de las principales aspiraciones de miles de familias bolivianas. Para facilitar este objetivo, las entidades financieras ofrecen el Crédito de Vivienda de Interés Social, una modalidad con tasas reguladas y condiciones preferenciales.

Sin embargo, para acceder a este beneficio es necesario cumplir ciertos requisitos relacionados con la situación personal, los ingresos y la documentación del inmueble.

La vivienda debe ser para uso familiar

Uno de los requisitos fundamentales es que el inmueble esté destinado a vivienda familiar y no tenga fines comerciales. Además, el solicitante no debe ser propietario de otra vivienda a nivel nacional.

Para demostrar esta condición se requiere un Certificado de No Propiedad emitido por Derechos Reales.

Documentación personal

Entre los documentos básicos exigidos por las entidades financieras se encuentran:

Fotocopia vigente de la cédula de identidad del solicitante y del cónyuge, si corresponde.

Certificado de matrimonio o certificado de soltería.

Certificado de No Propiedad a nivel nacional.

Factura reciente de servicios básicos como agua, energía eléctrica o gas domiciliario.

Demostrar ingresos estables

La capacidad de pago es uno de los aspectos más importantes para la aprobación del crédito. Generalmente, las cuotas mensuales no deben superar el 40% de los ingresos demostrables del solicitante.

Si trabajas como dependiente:

Antigüedad laboral mínima de entre 6 y 12 meses.

Presentar las tres últimas boletas de pago.

Extracto o historial de aportes a la Gestora Pública.

Si eres trabajador independiente:

Demostrar al menos un año de actividad económica continua.

Presentar respaldos de ingresos, registros de ventas o documentación equivalente.

Adjuntar los últimos formularios de impuestos correspondientes.

Documentos del inmueble

Los requisitos también varían según el destino del financiamiento.

Para compra de vivienda:

Título de propiedad.

Folio Real actualizado.

Impuestos municipales al día.

Para construcción o refacción:

Presupuesto detallado de la obra.

Cronograma de ejecución.

Documentación respaldada por un arquitecto, ingeniero o constructor responsable.

Tasas preferenciales y límites

El Crédito de Vivienda de Interés Social se caracteriza por ofrecer tasas de interés reguladas, que generalmente oscilan entre el 5,5% y el 6,5% anual, dependiendo de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Asimismo, el valor de la vivienda debe encontrarse dentro de los límites máximos definidos para este tipo de financiamiento.

Antes de iniciar el trámite, los especialistas recomiendan consultar directamente con la entidad financiera para conocer los requisitos actualizados y evaluar la capacidad de endeudamiento de cada familia.

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