Bloqueo en Puerto Pailas: YPFB lamenta ausencia de mototaxistas al diálogo

El vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, informó este jueves que los dirigentes de la organización Mototaxistas Santa Cruz Unida no asistieron a la mesa de diálogo convocada para abordar sus demandas y buscar el levantamiento del bloqueo instalado en la carretera Bioceánica.

La autoridad señaló que una comisión de ejecutivos y técnicos de la estatal petrolera se trasladó hasta Puerto Pailas para sostener la reunión, luego de que los movilizados solicitaran cambiar el lugar del encuentro. Sin embargo, los representantes del sector no se presentaron.

“Estamos aquí desde las 2 de la tarde esperando reunirnos con ellos; lamentablemente tampoco se han apersonado a esta reunión”, manifestó Blacud.

Según YPFB, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) y otras instituciones involucradas, se avanzó en la atención de las demandas planteadas por los mototaxistas, por lo que la reunión tenía como objetivo concretar acuerdos y viabilizar el desbloqueo de la ruta.

Respecto al abastecimiento de combustibles, Blacud aseguró que el suministro en Santa Cruz se encuentra regularizado y atribuyó las recientes demoras a la implementación de controles de calidad establecidos por la normativa vigente.

Finalmente, YPFB exhortó a los dirigentes movilizados a retomar el diálogo y levantar la medida de presión, al considerar que el bloqueo afecta el tránsito de personas, mercancías y la actividad económica en una de las principales rutas de conexión del departamento.

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