Fracasa diálogo en Puerto Pailas: Habrá cuarto intermedio a las 22:00

Los transportistas movilizados en la ruta al Beni, desde la capital cruceña, suspenderán sus medidas temporalmente esta noche tras una jornada marcada por el fracaso de las negociaciones. Los mototaxistas que tomaron esa medida para cortar la carretera, anunciaron que darán un cuarto intermedio a las 22:00 por una hora para evaluar la situación actual.

Esta breve tregua buscará aliviar el colapso vial luego de que la reunión convocada para destrabar el conflicto no se concretara, debido a desacuerdos logísticos. En este sentido, persiste la medida de presión y en la carretera ya se registran largas filas de vehículos luego de 12 horas de este bloqueo que se ha instalado por parte de los mototaxistas.

YPFB lamenta la inasistencia de la dirigencia en el punto intermedio

Hasta la Sub-Alcaldía del Distrito 8 de Puerto Pailas llegaron las autoridades de YPFB para concretar un acuerdo, pero la contraparte no se presentó. Víctor Hugo Blacud, vicepresidente de YPFB, declaró: “Hemos estado todos los actores en la ciudad de Santa Cruz esperando a que se apersonen los mototaxistas de la Asociación Unificada de Mototaxistas de Santa Cruz. Lamentablemente no se han apersonado, nuevamente nos han conminado a que podamos venir aquí a Puerto Pailas para reunirnos con ellos”.

El alto funcionario explicó que la Policía recomendó mantener ese punto neutral por razones de seguridad para llevar a cabo la negociación de su pliego.

“Estamos desde las 14:00 esperando aquí para poder tener esa reunión con ellos, lamentablemente tampoco han venido para tener esa reunión con nosotros. Han venido algunos dirigentes a solicitarnos que podamos dirigirnos nosotros a Pailón para tener esta reunión”, detalló.

Además, indicó que “hemos consultado con el comandante de la Policía de Cotoca y él nos ha sugerido que el lugar ideal para tener esa reunión es un punto intermedio que sería aquí en Puerto Pailas. Todavía no existe un acuerdo firmado, justamente la reunión es para que en base al pliego petitorio se pueda llegar a un acuerdo y poder levantar el bloqueo”, concluyó Blacud.

El sector movilizado justifica el desplante y amenaza con radicalizar medidas

Por su parte, la dirigencia del transporte público justificó su postura argumentando que las autoridades estatales mostraron desinterés al negarse a avanzar unos kilómetros más. El presidente de la Confederación de mototaxistas de Santa Cruz enfatizó: “Obtuvimos espacio en un salón para recibirlos de la mejor manera y entablar una mesa de diálogo, decidieron no llegar al punto, quedarse en Puerto Pailas y no les dio la gana de llegar adonde teníamos registrado para llevar a cabo esta mesa de diálogo”.

Asimismo detalló que: “uno de los puntos es el tema del resarcimiento, segundo, que el ministro asegure que la gasolina se va a mantener por la gestión 2026 para el sector transporte público y también el tema de los tanques, los cilindros para los toritos que es algo que veníamos solicitando”.

Ante el actual escenario, los movilizados advierten que la pausa nocturna servirá para coordinar medidas de presión mucho más severas en toda la región. “Dentro de estas medidas, vamos a dar un cuarto intermedio a las 22:00 por una hora para tener una reunión con todos los dirigentes y radicalizar, tal vez mañana mismo las medidas, no solo en este municipio, sino a nivel departamental también. La posibilidad de llegar a un acuerdo estaba en manos del gobierno, estábamos a unos metros para que lleguen a este punto y puedan dar la solución definitiva que todos estamos esperando”, sentenció.

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