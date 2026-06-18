Ministerio de Trabajo confirma feriado nacional para el lunes 22 de junio

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó que el feriado nacional por el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño será trasladado al lunes 22 de junio de 2026.

A través del comunicado DGTHSO-029/2026, la cartera de Estado recordó a la población que el 21 de junio se constituye en feriado nacional por esta celebración. Sin embargo, debido a que la fecha cae en domingo, se dispuso su traslado al lunes siguiente.

La determinación se enmarca en el Decreto Supremo N° 5521, de 13 de enero de 2026, que establece el traslado de feriados nacionales cuando estos recaen en domingo.

Suspensión de actividades

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo dispuso la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional para el lunes 22 de junio.

El comunicado señala que esta disposición es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

La celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño forma parte del calendario nacional y reconoce las tradiciones culturales y espirituales de los pueblos indígenas originarios campesinos del país.

El Ministerio de Trabajo pidió a instituciones públicas, empresas privadas y a la población en general tomar previsiones ante la suspensión de actividades.

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