El Alto espera que diálogo entre Gobierno y COB ponga fin a los bloqueos

En medio del día 49 de bloqueos en el país, la presidenta del Concejo Municipal de El Alto, Susy Brañez, se refirió al acercamiento entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, COB, y expresó su expectativa de que el diálogo permita encontrar una salida al conflicto.

La autoridad municipal señaló que ve con esperanza el inicio de las conversaciones entre ambas partes, luego de varias semanas de medidas de presión que afectan a diferentes sectores de la población.

“Estamos viendo muy esperanzados que ya desde ayer hay ese acercamiento, ese diálogo entre el Gobierno y también los dirigentes de la Central Obrera Boliviana”, afirmó Brañez.

Frenar la crisis

La presidenta del Concejo alteño sostuvo que es necesario que las partes se sienten a dialogar, traten los temas pendientes y lleguen a acuerdos para frenar la crisis.

“Yo creo que por fin van a sentarse y van a ponerse de acuerdo en los temas que atingen, llegar a un buen puerto para solucionar todo este conflicto”, manifestó.

Desabastecimiento de alimentos

La autoridad advirtió que en la ciudad de El Alto existen familias que atraviesan una situación crítica debido al desabastecimiento, la falta de ingresos y las dificultades generadas por las medidas de presión.

“Hoy por hoy tenemos aquí en la ciudad de El Alto familias que prácticamente ya no tienen qué comer”, indicó.

Asimismo, mencionó que los transportistas varados en carreteras y los propios bloqueadores que permanecen día y noche en diferentes puntos también enfrentan las consecuencias del conflicto.

“Realmente este conflicto nos está llevando muy mal a todos”, sostuvo Brañez.

La presidenta del Concejo Municipal de El Alto pidió que el diálogo avance y que las partes prioricen una solución que permita pacificar el país y aliviar la situación de las familias afectadas.

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