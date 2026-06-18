Realizan controles en elaboración de salchichas y embutidos en El Alto ante llegada de San Juan

La Alcaldía de El Alto, a través de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, realizó controles en dos chifas del Distrito 3 y tomó muestras de carne y embutidos que serán sometidas a análisis de laboratorio.

Controles de calidad

El responsable de la unidad informó que el operativo se ejecutó de manera coordinada con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos que consume la población.

Durante la intervención se recolectaron muestras de carne bovina, carne de cerdo y salchichas, las cuales serán enviadas a laboratorio para determinar si cumplen con las condiciones sanitarias requeridas.

Las autoridades indicaron que los controles forman parte de un trabajo permanente de fiscalización en establecimientos de expendio de alimentos, con el fin de prevenir posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Los resultados de laboratorio permitirán establecer si los productos analizados cumplen con las normas de calidad e inocuidad vigentes.

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