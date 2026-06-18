Intendencia decomisa embutidos sin etiquetado en operativos de control en Cochabamba

La Intendencia Municipal de Cochabamba, a través del Departamento de Defensa al Consumidor, realizó operativos de control en establecimientos de expendio de alimentos de Cochabamba, donde identificó infracciones a las normas de salubridad y productos que no cumplían con los requisitos de comercialización.

En el operativo efectuado en la zona de La Cancha, personal de Defensa al Consumidor inspeccionó puestos de venta de embutidos y detectó productos que carecían del etiquetado obligatorio, por lo que fueron retirados de la comercialización.

El jefe de Defensa al Consumidor, Enrique Viscarra, explicó que los controles se enfocan en verificar las condiciones de expendio, la higiene de los manipuladores de alimentos, la infraestructura de los puestos de venta y los sistemas de conservación de los productos.

Asimismo, señaló que uno de los principales aspectos evaluados es el cumplimiento de la norma de etiquetado, que permite a los consumidores conocer la marca, procedencia, registro sanitario y fecha de vencimiento de los productos.

Solo productos autorizados

Viscarra recordó que actualmente existen 15 empresas autorizadas para comercializar embutidos en el municipio y advirtió que cualquier producto que no cuente con la información obligatoria será retirado del mercado.

“Cuando un producto no tiene etiquetado, se desconoce su procedencia y calidad, por lo que corresponde su decomiso para proteger la salud de los consumidores”, indicó.

La Intendencia anunció que los controles continuarán en mercados, restaurantes y centros de abasto con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar la comercialización de productos que representen riesgos para la población.

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