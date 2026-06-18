ALD plantea militarización para expulsar grupos armados de predios avasallados tras nueva toma en Santa Rita

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió la intervención inmediata de las autoridades y planteó la militarización de las zonas afectadas por avasallamientos, tras denunciar una nueva incursión en la propiedad Santa Rita, ubicada en la provincia Guarayos.

La legisladora señaló que fue informada sobre el hecho durante las últimas horas y aseguró que no se trata de un caso aislado, sino de una situación recurrente que afecta a este predio.

“Lamentamos la situación. Ayer nosotros fuimos informados de este nuevo avasallamiento. Si no me equivoco, es la sexta o séptima vez que ingresan estas personas altamente armadas”, afirmó.

Álvarez indicó que la propietaria del predio habría presentado las denuncias correspondientes ante la Policía, debido al riesgo que enfrentan ella y su familia. Recordó además que, según las denuncias previas, los afectados ya habrían sufrido hechos de secuestro y otros delitos vinculados a los avasallamientos.

La presidenta de la ALD también cuestionó la respuesta de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el respeto a la propiedad privada.

“Lamentamos la falta de actuación inmediata por parte de la fuerza pública, la Policía y el Ministerio Público, que deberían velar para que no se siga vulnerando la propiedad privada”, manifestó.

Según la autoridad departamental, la situación genera preocupación e indignación debido a la repetición de estos hechos y a la falta de acciones efectivas para evitar nuevas ocupaciones.

Consultada sobre la posibilidad de aplicar medidas excepcionales en la zona, Álvarez sostuvo que es necesario desplegar efectivos militares en los sectores afectados.

“Pienso que se deben militarizar todas estas zonas para que se puedan limpiar estos grupos irregulares que están dentro del lugar. No es la primera vez la presencia dentro de esta reserva de Guarayos; es sistemática la actuación que vienen realizando”, declaró.

La legisladora pidió una respuesta inmediata de las autoridades nacionales y sostuvo que la población no puede continuar viviendo “bajo el temor y la zozobra” ante la presencia de grupos que, según afirmó, ingresan a propiedades privadas y generan hechos de violencia.

Hasta el momento, las autoridades policiales y del Ministerio Público no se han pronunciado oficialmente sobre esta nueva denuncia de avasallamiento en Santa Rita.

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