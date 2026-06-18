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Retiran a comerciantes ambulantes por afectar el acceso a hospital de la plaza Garita de Lima en La Paz

Autoridades y vendedores establecen controles en la zona ante denuncias de obstrucción de vías, mientras comerciantes argumentan que la crisis económica los obligó a trasladarse al sector.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

18/06/2026 12:33

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Foto: Varios comerciantes ambulantes fueron retirados para garantizar el liobre acceso al Hospital La Paz cercano a la plaza Garita de Lima. Red Uno.
La Paz

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Comerciantes instalados en inmediaciones de la plaza Garita de Lima enfrentan un proceso de retiro debido a denuncias por la ocupación de espacios públicos y la obstrucción de accesos a un centro hospitalario de la zona.

Libre circulación

Durante una reunión realizada este jueves, representantes de comerciantes y vecinos analizaron las medidas que serán asumidas para despejar las vías y garantizar la circulación vehicular y peatonal, especialmente de ambulancias y personas que acuden al hospital.

“No están dejando entrar a las personas, se hacen filas y tampoco hay paso para las ambulancias. Un hospital necesita vías libres”, señaló una comerciante del sector.

Según explicaron, varios vendedores ambulantes llegaron desde otros mercados y zonas comerciales, como el Cementerio, Alto Tejar y la Rodríguez, aprovechando la concentración de compradores que actualmente buscan productos de primera necesidad, principalmente carne de pollo, huevos y alimentos básicos.

La situación se da en medio de la crisis de abastecimiento provocada por los bloqueos, que redujo la presencia de consumidores en mercados tradicionales y desplazó la actividad comercial hacia puntos donde aún se encuentran algunos productos.

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