Retiran a comerciantes ambulantes por afectar el acceso a hospital de la plaza Garita de Lima en La Paz

Autoridades y vendedores establecen controles en la zona ante denuncias de obstrucción de vías, mientras comerciantes argumentan que la crisis económica los obligó a trasladarse al sector.
18/06/2026 12:33
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Comerciantes instalados en inmediaciones de la plaza Garita de Lima enfrentan un proceso de retiro debido a denuncias por la ocupación de espacios públicos y la obstrucción de accesos a un centro hospitalario de la zona.
Libre circulación
Durante una reunión realizada este jueves, representantes de comerciantes y vecinos analizaron las medidas que serán asumidas para despejar las vías y garantizar la circulación vehicular y peatonal, especialmente de ambulancias y personas que acuden al hospital.
“No están dejando entrar a las personas, se hacen filas y tampoco hay paso para las ambulancias. Un hospital necesita vías libres”, señaló una comerciante del sector.
Según explicaron, varios vendedores ambulantes llegaron desde otros mercados y zonas comerciales, como el Cementerio, Alto Tejar y la Rodríguez, aprovechando la concentración de compradores que actualmente buscan productos de primera necesidad, principalmente carne de pollo, huevos y alimentos básicos.
La situación se da en medio de la crisis de abastecimiento provocada por los bloqueos, que redujo la presencia de consumidores en mercados tradicionales y desplazó la actividad comercial hacia puntos donde aún se encuentran algunos productos.
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