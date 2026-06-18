Exministro Cusicanqui declara como testigo en caso bonos soberanos del BCB

El exministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, se presentó este jueves ante el Ministerio Público en la ciudad de La Paz para prestar su declaración en calidad de testigo dentro de la investigación denominada caso bonos soberanos del Banco Central de Bolivia (BCB).

La exautoridad fue convocada por la Fiscalía en el marco de las pesquisas que buscan esclarecer un presunto daño económico al Estado estimado en $us 142 millones, según la denuncia presentada por la actual administración del Banco Central de Bolivia.

Caso Bonos Soberanos del BCB

De acuerdo con la investigación, las pérdidas habrían sido generadas por al menos siete operaciones irregulares de intercambio y recompra de bonos soberanos realizadas durante la gestión 2024 en el mercado secundario.

Las indagaciones avanzaron en las últimas semanas con la aprehensión y procesamiento de exautoridades y exfuncionarios del ente emisor. Entre los principales implicados figura el expresidente del BCB, Edwin Rojas, quien actualmente cumple detención domiciliaria, mientras que varios exdirectivos y exgerentes enfrentan procesos por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Foto: Exministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. APG.

Según los elementos preliminares de la investigación, la controversia se centra en que los bonos soberanos bolivianos se cotizaban en el mercado internacional por debajo de su valor nominal, entre el 52% y 56% de su valor. Sin embargo, presuntamente habrían sido adquiridos o recomprados por el Banco Central a precios superiores, situación que habría ocasionado el millonario perjuicio económico denunciado.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron detalles sobre el contenido de la declaración de Cusicanqui ni sobre posibles nuevas convocatorias. El Ministerio Público continúa con la recolección de elementos para determinar las responsabilidades dentro de este caso.

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