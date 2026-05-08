Gobierno asegura que emisión de bonos refleja confianza en la economía boliviana

Bolivia volvió a los mercados internacionales con la emisión de bonos soberanos por $us 1.000 millones, en una operación que el Gobierno calificó como exitosa debido al alto interés de inversionistas extranjeros.

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales Burgos, explicó que la colocación de bonos reflejó una nueva percepción internacional sobre la economía boliviana y destacó que la demanda superó ampliamente el monto inicialmente previsto.

“Los 166 inversionistas internacionales estaban con la ambición de poder obtener parte de los recursos que nosotros estábamos buscando”, afirmó la autoridad.

Según Morales, este resultado responde a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno desde noviembre y a la mejora en la calificación de riesgo del país por parte de agencias internacionales como Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s.

El viceministro indicó que la operación forma parte de una estrategia orientada a recuperar la estabilidad macroeconómica y atraer inversión extranjera.

“Estamos trabajando en pos de una estabilidad macroeconómica y obviamente ayer se lo ha plasmado con la operación que hemos llevado con la emisión de los bonos soberanos”, señaló.

Morales adelantó además que el Ejecutivo prepara un paquete de reformas estructurales, entre ellas nuevas leyes de hidrocarburos, inversiones y minería, con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico. La misma permitirá apuntalar el crecimiento del país y la búsqueda de una inversión extranjera directa.

Respecto al destino de los recursos captados, la autoridad afirmó que serán utilizados para fortalecer reservas internacionales y financiar áreas como salud, educación y proyectos productivos.

La autoridad también aseguró que el Gobierno prevé realizar un manejo progresivo de pasivos para mejorar las condiciones financieras.

Finalmente, Morales aseguró que el Gobierno buscará consolidar la presencia de Bolivia en los mercados internacionales y ampliar el número de inversionistas en futuras emisiones.

“El objetivo es que estos inversionistas puedan incrementarse en una futura emisión y que Bolivia sea un actor mucho más dinámico y activo en los mercados de capitales”, concluyó.

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