Casso no es responsable de pérdidas en BoA, afirma su defensa

La defensa de Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), se pronunció recientemente sobre las investigaciones en curso relacionadas con los vuelos irregulares entre Bolivia y Cuba. En su declaración, el abogado Pablo Gutiérrez destacó que Casso no tiene responsabilidad directa en las decisiones que derivaron en las pérdidas económicas causadas por la apertura de la ruta hacia La Habana.

El abogado de Ronald Casso defendió la inocencia de su cliente y subrayó que las decisiones sobre la ruta a Cuba fueron tomadas por el directorio, no por él.

"Mi cliente actuó conforme a las decisiones tomadas por el directorio de BoA", explicó Gutiérrez, quien afirmó que Casso informó al directorio sobre los riesgos de abrir la ruta, pero las decisiones finales fueron tomadas por el directorio de BoA, lo que excluye a Casso de cualquier responsabilidad individual.

Sobre la responsabilidad del directorio

Gutiérrez también subrayó que, en este tipo de situaciones, la responsabilidad recae en el directorio y en los miembros del mismo, ya que fueron ellos quienes autorizaron la apertura de la ruta a Cuba, a pesar de los informes negativos sobre su rentabilidad.

"Los informes que presentó Ronald Casso señalaban la baja viabilidad de la ruta, pero el directorio, como ente decisional, aprobó la operación de los vuelos", comentó el abogado.

El abogado defendió a Casso indicando que él siempre actuó en conformidad con los lineamientos establecidos por la empresa y que no tenía poder para tomar decisiones unilaterales sin el visto bueno del directorio.

El tema de las divisas

Un aspecto crucial en la investigación es el traslado de divisas hacia Cuba, que se realizó mediante transacciones de dinero a cuentas en Madrid para cubrir los costos operativos de la ruta, debido a las restricciones económicas de Cuba.

Este procedimiento, que fue realizado para solventar el pago de servicios en Cuba, está bajo escrutinio, ya que se cuestiona la legalidad de las transacciones y si se respetaron los procedimientos financieros correspondientes. Según el abogado, Casso no tenía responsabilidad sobre la gestión de las divisas, ya que estos movimientos financieros fueron autorizados por el directorio y estaban destinados a cubrir gastos operativos en Cuba, lo que se encuentra dentro del marco de los acuerdos internacionales que Bolivia mantiene con la isla.

A la espera de la imputación formal

A pesar de las declaraciones de la defensa, el Ministerio Público sigue adelante con la investigación del caso. En las próximas horas, se espera que Ronald Casso sea citado para una audiencia de imputación, donde se definirán los cargos específicos que enfrentará, mientras que las autoridades continúan evaluando la participación de otros miembros del directorio de BoA.

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