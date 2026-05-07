Hallan sin vida al joven secuestrado en el Trópico de Cochabamba

La peor de las sospechas se confirmó. El joven de 24 años que había sido secuestrado violentamente este martes en el municipio de Entre Ríos, en la región del Trópico de Cochabamba, fue hallado sin vida este jueves. El cuerpo fue localizado en una zona de monte, poniendo un trágico final a la búsqueda que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) había desplegado tras la denuncia del rapto.

El joven había sido llevado por la fuerza de su domicilio mientras compartía con su familia, por un grupo de cuatro personas armadas que vestían indumentaria de uso militar, un factor que la policía había calificado de "mayor preocupación".

Hasta el momento de la confirmación del deceso, las unidades de inteligencia policial trabajaban intensamente para identificar a los captores y determinar el móvil detrás de este violento acto. La aparición del cuerpo en el monte transforma la investigación de un secuestro en una de presunto asesinato. Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales brinden mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo, el estado del cuerpo y las nuevas líneas de investigación que se abrirán tras este fatídico desenlace.

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