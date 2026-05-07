Intervienen presunto lenocinio clandestino cerca de una universidad en La Paz

La Policía Boliviana, en coordinación con la Intendencia Municipal, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, intervino este jueves un presunto lenocinio clandestino que operaba en inmediaciones de la avenida Montes de la ciudad de La Paz.

Durante el operativo, las autoridades realizaron controles a las personas que se encontraban en el lugar y verificaron la documentación del establecimiento, además del expendio de bebidas alcohólicas.

La jefa de la Dirección de Trata y Tráfico, Gaby Coca, informó que el caso se encuentra bajo investigación y confirmó que dos personas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en calidad de testigos.

“Tenemos una investigación abierta y sobre ese caso es que se ha ejecutado esta actividad. Al momento se está trasladando a dos testigos que van a prestar declaración y posteriormente el caso va a continuar”, señaló la autoridad policial.

Asimismo, indicó que el operativo se realizó de manera coordinada con distintas instituciones estatales y municipales para verificar posibles irregularidades en el funcionamiento del local.

Según la Policía, varias personas fueron identificadas durante la intervención y aquellas que no portaban documentación fueron derivadas para fines investigativos.

Las autoridades también observaron que gran parte de las bebidas alcohólicas encontradas no contaban con registro correspondiente, por lo que personal de la Alcaldía asumió acciones administrativas.

El caso llamó la atención debido a que el establecimiento funcionaba a plena luz del día y en una zona cercana a una universidad de la ciudad paceña.

“Personal de la Alcaldía y de la Intendencia está tomando los recaudos necesarios respecto a las bebidas y al funcionamiento del local”, añadió Coca.

La investigación continúa para determinar las condiciones en las que operaba el establecimiento y posibles delitos vinculados a trata y tráfico de personas.

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