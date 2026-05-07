Ley 1720: Gobierno está abierto a mesas de diálogo para ver alcances y beneficios

Hormando Vaca Díez, viceministro de Tierras, abordó el tema de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, que ha generado controversia en varios sectores del país, y admitió que uno de los problemas principales ha sido la falta de socialización de la ley, lo que ha causado desconfianza en algunos sectores campesinos. Según el viceministro, el gobierno ha abierto mesas de diálogo con los actores involucrados para aclarar los beneficios y alcances de la ley.

Modificaciones en la ley y el diálogo abierto

Vaca Díez explicó que, en lugar de abrogar la ley, se busca modificarla para que los sectores que consideran que serán afectados, como las Tierra Comunitaria de Origen (TCO), se sientan más seguros.

El viceministro mencionó que en las mesas de diálogo se ha acordado incluir un artículo que exprese claramente que las TCO no se verán afectadas por la ley, lo que ha sido una de las demandas de los pueblos indígenas.

"Si este artículo ayuda a eliminar las dudas, lo incorporamos", afirmó Vaca Díez.

Rechazo a la abrogación

El viceministro también destacó que el gobierno no está dispuesto a aceptar la abrogación de la ley, ya que el objetivo de la Ley 1720 es permitir que los pequeños productores puedan acceder a créditos blandos y mejorar su capacidad de producción.

"La tierra no vale nada si los pequeños no pueden producirla", señaló. Vaca Díez reafirmó que el gobierno está comprometido con el diálogo y que la modificación de la ley es una medida para garantizar que se beneficien todos los sectores involucrados.

Diálogo en Santa Cruz

La autoridad aseguró que mañana viernes continuará con las jornadas de socialización en el departamento de Santa Cruz.

"El gobierno está dispuesto a dialogar con todos los sectores, como lo hemos hecho hasta ahora", dijo la autoridad.

Intención de la Ley

Finalmente, el viceministro resaltó que el espíritu de la ley es permitir que los productores pequeños puedan crecer de forma ordenada y sin afectar los derechos de los grandes productores ni de las TCO.

"La única forma de resolver los problemas de este país es mediante el diálogo", concluyó Vaca Díez.

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