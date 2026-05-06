Cochabamba crea nueva Secretaría de Desarrollo Económico para impulsar inversión y empleo

La Alcaldía de Cochabamba presentó la nueva Secretaría de Desarrollo Económico, una instancia destinada a fortalecer el aparato productivo del municipio, promover la formalización de emprendimientos y atraer inversiones.

El secretario del área, Augusto Guillermo Terrazas, informó que la dependencia trabajará sobre un plan ya elaborado que prioriza el desarrollo productivo en sectores como servicios, agropecuaria y agroindustria.

Explicó que uno de los principales objetivos será articular la oferta productiva con la demanda del mercado. “Vamos a ser coordinadores, gestores e intermediadores entre la oferta y la demanda, conectando al productor con el consumidor”, señaló.

Indicó que también se impulsará la formalización de emprendimientos para convertirlos en empresas sostenibles que generen empleo y, en el mediano plazo, puedan exportar productos y servicios.

Asimismo, destacó la intención de posicionar a Cochabamba como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo tecnológico. “Queremos que sea fácil invertir en Cochabamba y que no solo se nos conozca por la gastronomía, sino también por la tecnología que podemos exportar”, afirmó.

Terrazas anunció que se trabajará en coordinación con la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Productivo, así como con otras áreas municipales, para facilitar el acceso a incentivos económicos y mejorar los procesos de formalización.

También señaló que se prevé fortalecer la relación entre el sector público, la academia y el sector productivo para diversificar los proyectos económicos del municipio.

En cuanto a la administración de recursos, aseguró que la nueva Secretaría operará con el mismo techo presupuestario, tras una reorganización interna de direcciones municipales, sin incremento de gasto público.

La creación de esta instancia forma parte de la reestructuración del gabinete municipal impulsada por el alcalde Manfred Reyes Villa en la última etapa de su gestión, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales y dinamizar la economía local.

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