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Política

Bancada de diputados de Libre rechaza la abrogación de la Ley 1720

El diputado Rafael López de Libre expresó su rechazo a la abrogación de la Ley 1720 y propuso un diálogo directo con los dirigentes indígenas para encontrar soluciones que protejan las Tierra Comunitaria de Origen.

Juan Marcelo Gonzáles

07/05/2026 17:27

Foto: Rafael Lopez, diputado de LIBRE
La Paz

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El diputado y jefe de bancada de Libre, Rafael López, manifestó su firme rechazo a la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, como lo han propuesto ciertos sectores. Durante una conferencia, López enfatizó que, en lugar de derogar la ley, la solución radica en sentarse a dialogar con los dirigentes indígenas para explicarles los beneficios del proyecto y buscar posibles modificaciones que garanticen la protección de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

“No vamos a aceptar el chantaje de aquellas personalidades que han manipulado a los pueblos indígenas durante más de 20 años”, aseguró López, refiriéndose a las organizaciones que, según él, han direccionado y engañado a las comunidades indígenas

Propuesta de solución
López subrayó que la Ley 1720 no afecta a las TCO, pero para evitar malentendidos, propuso la inclusión de un artículo específico que excluya a las TCO de las disposiciones de la ley. De esta manera, se podría avanzar sin perjuicio de las comunidades originarias, garantizando que su territorio no sea afectado por los cambios en la legislación.

Un llamado al diálogo
El diputado enfatizó que el gobierno debe sentar a los dirigentes indígenas y a los representantes de la Asamblea Legislativa para explicarles la ley en detalle, asegurando que no se les afectará.

"Lo que queremos es un diálogo constructivo con los pueblos indígenas, no ceder a presiones externas que buscan derogar una ley que puede ser beneficiosa para todos", dijo López.

Acuerdo de campesinos con Gobierno

En la jornada de miércoles, el Gobierno habría firmado un acuerdo junto a los campesinos de Beni y Pando para coadyuvar a la abrogación de la Ley 1720 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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