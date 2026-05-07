Federico Valverde se pronunció públicamente a través de sus redes sociales, sobre el incidente ocurrido con su compañero Aurélien Tchouaméni en una práctica del Real Madrid. A través de una extensa publicación en Instagram, el futbolista uruguayo aseguró que nunca existió una pelea física entre ambos y que todo se trató de un accidente producto de la tensión acumulada por la temporada.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, escribió el volante merengue, quien además lamentó que la situación se haya hecho pública.

Valverde explicó que durante la discusión golpeó accidentalmente una mesa y eso le provocó un corte en la frente que obligó una visita protocolar al hospital.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, afirmó, dejando en claro que las versiones sobre golpes entre ambos no serían ciertas.

El uruguayo también expresó su malestar por el momento que atraviesa el club y reconoció que la frustración por la temporada terminó llevándolo al límite.

“Hemos desperdiciado otro año y me duele más que nadie no poder estar en el próximo partido”, señaló.

Horas antes, el Real Madrid informó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y que deberá permanecer entre 10 y 14 días en reposo, motivo por el cual se perderá el clásico ante Barcelona. Además, el club anunció la apertura de expedientes disciplinarios tanto para el uruguayo como para el francés Aurélien Tchouaméni.

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