Policía libera a los fabriles detenidos por la toma simbólica del Ministerio de Trabajo

Los 12 fabriles detenidos durante la toma simbólica del Ministerio de Trabajo fueron liberados
07/05/2026 18:18
Escuchar esta nota
La Policía Nacional ha liberado a los 12 trabajadores fabriles que fueron detenidos el día anterior durante la toma simbólica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, realizada como parte de las protestas del sector. Los trabajadores, quienes se habían apoderado de las oficinas del ministerio para exigir respuestas a sus demandas laborales, fueron liberados tras un proceso de intervención de las autoridades.
11 Hombres y una mujer
Los fabriles pasaron en celdas de la Felcc, entre los arrestados se encontraba 11 hombres y una mujer. Los fabriles reclamaban una respuesta clara a sus demandas, mientras que el gobierno había solicitado que las negociaciones se realizaran en un marco de diálogo formal y dentro de los canales legales.
Sicariato Sindical
Desde el Gobierno el vocero presidencial José Luis Gálvez, a calificado las acciones de toma de instituciones como sicariato sindical por el no respeto a las instituciones y sus funcionarios.
Continúan con medidas de presión
La Central Obrera Boliviana (COB) continua con medidas de presión para obtener una solución a sus demandas de incremento salarial y aseguran que no cesarán sus movilizaciones hasta que el gobierno atienda sus demandas. La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades, quienes insisten en el diálogo evitar marchas y bloqueos que perjudican a la población.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00