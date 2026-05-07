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Policial

Policía libera a los fabriles detenidos por la toma simbólica del Ministerio de Trabajo

Los 12 fabriles detenidos durante la toma simbólica del Ministerio de Trabajo fueron liberados

Juan Marcelo Gonzáles

07/05/2026 18:18

Foto: Policía libera a fabriles APG
La Paz

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La Policía Nacional ha liberado a los 12 trabajadores fabriles que fueron detenidos el día anterior durante la toma simbólica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, realizada como parte de las protestas del sector. Los trabajadores, quienes se habían apoderado de las oficinas del ministerio para exigir respuestas a sus demandas laborales, fueron liberados tras un proceso de intervención de las autoridades.

11 Hombres y una mujer

Los fabriles pasaron en celdas de la Felcc, entre los arrestados se encontraba 11 hombres y una mujer. Los fabriles reclamaban una respuesta clara a sus demandas, mientras que el gobierno había solicitado que las negociaciones se realizaran en un marco de diálogo formal y dentro de los canales legales.

Sicariato Sindical

Desde el Gobierno el vocero presidencial José Luis Gálvez, a calificado las acciones de toma de instituciones como sicariato sindical por el no respeto a las instituciones y sus funcionarios.

Continúan con medidas de presión
La Central Obrera Boliviana (COB) continua con medidas de presión para obtener una solución a sus demandas de incremento salarial y aseguran que no cesarán sus movilizaciones hasta que el gobierno atienda sus demandas. La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades, quienes insisten en el diálogo  evitar marchas y bloqueos que perjudican a la población. 

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