Con un ramo de rosas y comprobantes falsos: Así operaba el estafador de tiendas de celulares en Cochabamba

Un joven fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad de Cochabamba tras ser denunciado por múltiples comerciantes de accesorios para celulares. El sujeto utilizaba un ingenioso pero recurrente método de estafa: simulaba transferencias electrónicas mediante códigos QR que nunca llegaban a las cuentas de los vendedores.

El "Modus Operandi": Rosas y comprobantes falsos

El delincuente no pasaba desapercibido. Según el testimonio de las víctimas, el hombre llegaba a los negocios con un ramo de rosas para cubrir parte de su rostro, según describió una víctima, "como tipo patrón".

Una vez elegido el producto —generalmente cargadores portátiles o audífonos de alta gama—, solicitaba el código QR de la tienda. Tras manipular su teléfono, mostraba una captura de pantalla de un comprobante falso, tomaba la mercadería y abandonaba el lugar rápidamente antes de que el vendedor pudiera verificar el ingreso del dinero en su extracto bancario.

Una captura accidentada

La caída del estafador se produjo gracias a la memoria de una de sus víctimas, quien ya había sido blanco del delincuente el pasado lunes. Al intentar repetir la hazaña ayer, la comerciante lo reconoció de inmediato.

"Me mostró el celular y vi que era el mismo QR del lunes. Ahí le quité el teléfono; él me empujó y me dejó un rasmillado tratando de recuperarlo, pero la gente de la zona me ayudó a retenerlo", relató la denunciante.

En este último intento, el sujeto pretendía llevarse dos cargadores portátiles valorados en 580 bolivianos, el mismo monto de su estafa anterior.

Múltiples víctimas y amenazas

Se estima que al menos cinco comerciantes han sido víctimas de este individuo, con montos estafados que oscilan entre los 200 y 500 bolivianos por transacción.

Tras ser trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el sospechoso intentó amedrentar a la víctima para evitar la denuncia formal:

Alegó ser menor de edad: "Me dijo que tiene 18 años y que no podía hacer nada contra él".

Intento de soborno: Propuso "solucionar el problema" de forma externa.

Censura: Prohibió a la víctima llamar a los medios de comunicación.

Recomendaciones para comerciantes

Las autoridades recomiendan a los dueños de negocios:

No entregar la mercadería hasta que la notificación de ingreso de fondos aparezca en su propia aplicación bancaria. Verificar los datos del comprobante (fecha, hora y número de operación) minuciosamente. Desconfiar de actitudes evasivas o presiones para agilizar la entrega del producto.

El caso ya se encuentra bajo investigación del Ministerio Público para determinar la situación jurídica del detenido.

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