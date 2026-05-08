¡Atención padres! Estas unidades educativas acatarán paro este lunes en los nueve departamentos

El magisterio urbano determinó ingresar en un paro nacional movilizado de 24 horas este lunes 11 de mayo, que implicará la suspensión de clases en unidades educativas fiscales y de convenio en todo el país. La decisión fue asumida tras varias semanas de protestas y movilizaciones del sector.

Lorenzo Chávez, representante del magisterio urbano, señaló que la medida responde a la falta de atención del Gobierno a sus demandas.

“Nos hemos visto obligados a tomar esta medida de paro movilizado para este día lunes 11 de mayo. Esta medida la estamos tomando no porque nosotros queramos, sino porque lamentablemente la ministra no ha tenido esa voluntad de poder resolver nuestras demandas, que estamos nosotros en movilización desde hace tres semanas”, indicó.

El dirigente aseguró además que las protestas previas no recibieron respuesta favorable por parte de las autoridades nacionales.

“Hemos marchado durante cuatro días por la carretera sufriendo el frío, sol, granizo. Hemos llegado a La Paz y no hemos tenido atención por parte de la ministra; al contrario, lo que recibimos fue gasificación y maltrato, y la ministra en vez de buscar el diálogo quiso desprestigiar la movilización”, añadió.

El sector educativo mantiene su pliego petitorio y espera que las autoridades convoquen a una mesa de diálogo para evitar que las medidas de presión se intensifiquen en los próximos días.

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