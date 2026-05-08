German Antelo tendrá reuniones con el Colegio Médico Departamental y Fesirmes

Germán Antelo, secretario departamental de Salud de Santa Cruz, ha comenzado a agendar reuniones con diferentes actores del sistema sanitario, tras los recientes conflictos gremiales.

"No podría haber salud si no hay enfermeras, médicos y trabajadores de salud que sean reconocidos y bien pagados", afirmó la autoridad al confirmar encuentros estratégicos con el Colegio Médico y Fesirmes.

La agenda comenzará con una reunión con Fesirmes que se realizará mañana a las 09:30 a.m. para conocer sus necesidades y sugerencias, seguida de una reunión el lunes a las 08:00 a.m. con el Colegio Médico Departamental en el despacho oficial. Antelo enfatizó su disposición al trabajo coordinado: "Me habló también el presidente del Colegio Médico de Bolivia para que en conjunto podamos dar soluciones".

Garantía de cumplimiento salarial

A pesar de las huelgas previas por conflictos con el gobierno municipal, la Secretaría Departamental aclaró que no mantiene deudas vigentes con el personal. La autoridad concluyó asegurando la liquidez del sector tras conversar con el secretario de Hacienda: "Se está haciendo todo lo necesario para que se cumpla hasta el 10 el pago de los salarios".

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