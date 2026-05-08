Tras dos días de angustiosa búsqueda, la confirmación del hallazgo del cuerpo de Joel Arroyo Romero (24 años) reveló la extrema violencia con la que operaron sus captores. El joven, que fue sacado a la fuerza de su hogar el pasado martes, fue encontrado muerto en una zona boscosa del sector de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba.

Las condiciones en las que se encontró el cadáver sugieren una ejecución planificada. Según los reportes preliminares de la intervención policial, el cuerpo presentaba las siguientes características:

Signos de sometimiento: La víctima tenía las manos sujetas con manillas metálicas .

Estado del cuerpo: Fue hallado sin prendas de vestir en medio de la densa vegetación.

Causa de muerte: Presentaba una herida mortal en la cabeza producida por un impacto de proyectil de arma de fuego.

El cuerpo de Arroyo Romero fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la realización de la autopsia de ley. Este procedimiento será crucial para determinar con precisión la hora del deceso y si la víctima sufrió torturas adicionales antes de recibir el disparo fatal.

Macabro hallazgo en el Trópico: El joven secuestrado en Entre Ríos habría sido ejecutado. Fotos: cortesía.

Hipótesis: ¿Ajuste de cuentas?

Aunque el operativo inicial se centró en un secuestro extorsivo, el rumbo de las investigaciones ha dado un giro importante. La Policía no descarta que el crimen esté vinculado al narcotráfico. Esta hipótesis cobra fuerza debido a dos factores clave:

Indumentaria militar: El uso de uniformes oficiales por parte de los cuatro atacantes es una modalidad frecuente en "volteos" de droga o ajustes de cuentas entre organizaciones criminales. Hallazgos en la vivienda: Trascendió que, durante las requisas en el domicilio de la víctima, se habría encontrado vestimenta y objetos sospechosos que están siendo analizados por las unidades de inteligencia.

El caso continúa en plena etapa de investigación. Las fuerzas del orden buscan identificar a los responsables que, bajo el disfraz de operativos oficiales, irrumpieron en la tranquilidad de un hogar para terminar con la vida de este joven de 24 años.

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