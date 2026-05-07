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Policial

Identifican a la mujer carbonizada: La policía busca urgentemente a su familia

Tras el hallazgo de restos carbonizados, las autoridades instan a los familiares de la fallecida a apersonarse a la morgue judicial de la ciudad.

Ximena Rodriguez

07/05/2026 19:21

Composición: Red Uno.
Santa Cruz

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En un avance crucial para la investigación forense, las autoridades lograron identificar a la víctima de un reciente crimen como Rosa del Carmen Solá, una mujer nacida en el año 1982. El fiscal José Tarqui informó que, gracias a la información proporcionada por el SEGIP y al análisis de una mano que no llegó a carbonizarse, se pudo establecer el perfil de la fallecida.

Perfil de la víctima y oficio

Las investigaciones preliminares revelaron que la mujer llevaba una vida activa en el ámbito artístico y profesional, desempeñándose como cantante en una agrupación musical. “Se dedicaba a cantar en un grupo musical y cumplía funciones de asistente legal de una conocida abogada de Santa Cruz”, detalló el fiscal sobre el entorno de la víctima.

Actualmente, el Ministerio Público y la Policía centran sus esfuerzos en localizar su vivienda para recolectar mayores indicios que esclarezcan el móvil del hecho. “Al momento se está tratando de localizar el domicilio y que los familiares aparezcan para ayudar en la investigación”, manifestó Tarqui.

Llamado a la comunidad

El cuerpo de R. C. S. permanece en la morgue judicial a la espera de ser reclamado formalmente por sus allegados para proceder con los ritos funerarios y la declaración informativa. El fiscal fue enfático al cerrar su reporte: “Damos esta información para que los familiares aparezcan”, instando a cualquier conocido a colaborar con la justicia.

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