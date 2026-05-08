Uagrm llevará propuesta de redistribución 50-50 a la Cumbre Nacional en Cochabamba

El rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, confirmó que la casa de estudios superiores participará este sábado en la cumbre nacional en Cochabamba, donde presentará un proyecto de ley que plantea una redistribución de recursos bajo el esquema 50-50.

“Nosotros recibimos una invitación del señor presidente para asistir. El día sábado estaremos en Cochabamba. Hemos confirmado nuestra asistencia a autoridades electas”, señaló Vargas al anunciar la presencia institucional en el encuentro.

La autoridad universitaria explicó que antes de asistir al evento nacional se buscó consolidar una posición regional junto a autoridades departamentales.

“Fruto de eso es que necesitábamos tener una posición también regional y el señor gobernador junto a la vicegobernadora nos hicieron una invitación. Hemos asistido hoy día en la mañana con la vicerrectora y el Dr. Santistevan”, manifestó.

Vargas indicó que la propuesta fue elaborada por el equipo jurídico universitario y contempla una nueva distribución de ingresos.

“Hablamos del 50-50 e hicimos un planteamiento de 20, 20 y 10 para las universidades, porque las universidades definitivamente tenemos muchísimos problemas económicos”, afirmó.

El rector remarcó que la universidad continuará exigiendo una mejora en sus recursos para sostener su funcionamiento. “La universidad va a seguir insistiendo en que tiene que mejorar sus recursos. En el peor de los casos, nosotros podríamos quedarnos con un 8%, pero tenemos que exigir”, sostuvo.

La propuesta de la Uagrm será presentada durante la cumbre en Cochabamba, donde distintas instituciones y autoridades analizarán medidas económicas y de redistribución.

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