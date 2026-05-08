¡Milagro en La Paz! Isaac, niño de 12 años, sobrevive 25 días perdido en la selva de Ixiamas

Isaac, un niño de 12 años, vivió una experiencia de supervivencia impresionante en la selva de Ixiamas, en el departamento de La Paz, donde permaneció perdido durante 25 días. Este niño chimán fue encontrado con vida después de haber sobrevivido solo en la espesa jungla amazónica, donde solo bebió agua para mantenerse, tal como lo relató en su testimonio.

La historia de Isaac conmueve a todos, ya que, en un día de excursión con su padre, se desorientó mientras corría tras un pequeño animal junto a su perro. La búsqueda no dio frutos y, después de días de soledad y enfrentándose a la naturaleza cruda, Isaac resistió hasta ser encontrado. El niño fue encontrado por un trabajador de una empresa maderera, quien lo encontró en un estado de cansancio extremo pero con vida.

Un caso de valentía y supervivencia

El niño estuvo acompañado durante los primeros 10 días por su perro, quien, lamentablemente, fue atacado por un tigre y no pudo seguir acompañando a Isaac. Este hecho, sin embargo, no impidió que el niño continuara su lucha por sobrevivir. Isaac reaccionó al ser encontrado por un poblador que, al ver su condición, lo ayudó con agua y lo llevó al centro de salud.

Ayuda necesaria para su recuperación

Isaac fue trasladado al centro de salud de Ixiamas, donde fue atendido y recuperado tras su extrema vivencia. La Defensoría de la Niñez de Ixiamas está colaborando con la familia para recolectar recursos para su recuperación, ya que los padres de Isaac son de muy escasos recursos. La madre se dedica exclusivamente a cuidar a sus cinco hijos, mientras que el padre es una persona de la tercera edad que ha dedicado todo su esfuerzo a encontrar a Isaac durante estos 25 días.

Solicitan apoyo para la familia

La Defensoría de la Niñez ha habilitado un código QR para recibir donaciones económicas, además de víveres, ropa, medicamentos y otros enseres.

“Toda ayuda es bien recibida”, comentó Lisset Silili, representante de la Defensoría, destacando que el niño sigue en un estado delicado y necesitará cuidados médicos adicionales.

La familia de Isaac se ha visto afectada por esta situación, ya que, debido a la intensa búsqueda, han descuidado sus actividades económicas. Por ello, se hace un llamado a la solidaridad para apoyar a la familia en su recuperación y para garantizar que el niño reciba la atención necesaria.

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