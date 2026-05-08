Empresarios cruceños confirman asistencia a la Cumbre Nacional

El sector empresarial privado ha ratificado su asistencia a la cumbre convocada por el Gobierno central para este sábado en la ciudad de Cochabamba. Carlos Krutzfeldt, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, aseguró: “Todos los sectores van a participar; va a ir la gente de Santa Cruz, los representantes de las pequeñas, medianas y grandes empresas”.

Consenso por el desarrollo

La delegación cruceña contará con la presencia clave de instituciones estratégicas como la CAO y Anapo. “Todos tenemos que estar presentes para escuchar y dar nuestras opiniones para avanzar en lo positivo para el país”, enfatizó Krutzfeldt al confirmar el compromiso de su gremio con el diálogo.

Para el empresariado, la estabilidad nacional depende de la transparencia de múltiples factores. Krutzfeldt concluyó indicando que necesitan “seguridad jurídica, manejo de la economía y del combustible para que el país progrese y que los mismos empresarios nacionales inviertan con más ganas en su país”.

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