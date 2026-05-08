"Fui un engañado más": Habla el nexo del millonario atraco a librecambistas en Cochabamba

El violento asalto ocurrido en la zona norte de la ciudad, donde una familia de librecambistas fue despojada de casi un millón de bolivianos, tomó un rumbo complejo. Mientras la policía busca a tres súbditos extranjeros, J. P., el hombre identificado como el "enlace" del negocio y actualmente aprehendido, asegura ser una víctima más de una elaborada red de estafadores.

El "anzuelo" fue una casa en venta

Según la declaración de J. P., todo comenzó de forma lícita a través de las redes sociales. El joven relató que intentaba ayudar a su abuelo a vender una propiedad valuada en 40 mil dólares. Los delincuentes lo contactaron fingiendo interés en el inmueble, pero pronto cambiaron el enfoque hacia el intercambio de divisas.

"Me dijeron que no estaban logrando cambiar el dinero y que no podrían hacer los papeles de la casa. Yo, con el afán de ayudar y concretar la venta, les dije que yo les podía colaborar", relató el joven entre lágrimas ante Red Uno.

Una emboscada musicalizada

El encuentro se pactó en un departamento que los asaltantes habían alquilado mediante la plataforma Airbnb. El joven citó allí a una familia de librecambistas (padre, madre e hija), con quienes mantenía una relación de confianza, para realizar el cambio de 980 mil bolivianos por 100 mil dólares.

El aprehendido describió el momento del asalto como una escena de terror:

"Entré y me dio miedo porque la música estaba muy fuerte. Me acerqué a apagarla y, cuando me di vuelta, todos ya estaban en el piso. A mí también me tumbaron, nos amarraron a todos y me amenazaron de muerte a mi familia", aseguró.

Detalles de la investigación

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, confirmó que las víctimas fueron reducidas y maniatadas por tres sujetos con acento extranjero (presumiblemente colombianos). Tras lograr zafarse de sus ataduras, las víctimas y vecinos lograron retener a J. P., quien no pudo escapar junto a los asaltantes.

J. P. permanece aprehendido mientras la Felcc rastrea el paradero de los ciudadanos extranjeros que se dieron a la fuga con el efectivo. Las autoridades advierten a la población y a los trabajadores del sector del librecambio extremar precauciones ante ofertas de cambio de divisas que se realizan fuera de entornos seguros, especialmente cuando los contactos se inician a través de redes sociales.

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