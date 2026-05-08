Gobierno apunta a captar $us 3.000 millones con nuevo Plan Maestro del Turismo

El viceministro de Fomento al Turismo Sostenible, Andrés Aramayo, anunció el lanzamiento del Plan Maestro del Turismo, iniciativa con la que el Gobierno busca recoger insumos para modernizar la ley del sector y fortalecer la actividad turística en Bolivia.

La autoridad explicó que la construcción de este plan comenzó el pasado miércoles y contempla un cronograma de trabajo que se desarrollará entre mayo y agosto de este año.

“Se apunta a lograr que el turismo pueda exportar servicios y atraer cerca de $us 3.000 millones al país en divisas, además, de ingresar al top 50 del ranking de competitividad global de turismo y conseguir que la actividad del turismo aporte un 10% al PIB nacional”, señaló Aramayo.

Según detalló, durante mayo y junio se realizará el relevamiento de información y la aplicación de herramientas técnicas, mientras que en julio se procesarán los datos para presentar el documento final en agosto.

El viceministro indicó que el plan será elaborado en coordinación con distintos actores vinculados al turismo, entre ellos hoteleros, operadores de agencias de viaje, transportistas aéreos y terrestres, además del sector gastronómico.

“Vamos a visitar 18 territorios de los 9 departamentos del país para que este plan nos dé insumos para modernizar la ley del turismo, que sirva de herramienta para fomentar esta actividad de gran importancia para el país”, concluyó.

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