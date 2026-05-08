ANH reabre atención en Montero tras acuerdo con transportistas

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) logró acuerdos con representantes del sector transporte de Montero para garantizar la continuidad de la atención a usuarios en este municipio, luego de una jornada de diálogo y coordinación entre ambas partes.

El conflicto surgió tras la reciente reestructuración institucional impulsada por la entidad, orientada a la aplicación de políticas de austeridad, medida que derivó en el cierre de la oficina de Montero y la centralización de la atención en la Dirección Distrital Santa Cruz.

La decisión provocó observaciones y medidas de protesta por parte del sector transporte, que exigía la restitución del servicio en el municipio.

Ante esta situación, y por instrucción del director ejecutivo de la ANH, Freddy Zenteno, personal de la Dirección Distrital Santa Cruz instaló una mesa de diálogo con representantes del transporte para escuchar las demandas del sector y buscar alternativas que permitan mantener la atención sin afectar la optimización de recursos institucionales.

Como resultado de las negociaciones, la oficina de la ANH en Montero mantendrá su horario habitual de atención durante todo el mes de mayo.

Además, la institución informó que para garantizar la continuidad del servicio en junio se prevé la firma de un convenio con la Asociación Gremial Agropecuaria Unión de Cañeros Guabirá, entidad que facilitaría ambientes destinados a la atención de usuarios.

Tras alcanzarse los acuerdos, los transportistas determinaron levantar las medidas de presión y destacaron la predisposición institucional para atender las necesidades del sector y de la población.

La ANH aseguró que continuará trabajando en el fortalecimiento de sus mecanismos de atención, reafirmando su compromiso con una gestión eficiente y orientada al servicio de los usuarios.

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