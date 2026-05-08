Manuel Saavedra anuncia refuerzo para salud con ítems y equipamiento médico

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra informó que en las próximas semanas llegarán al menos 50 ítems para fortalecer el sector salud del municipio, además de 10 equipos de rayos X para hospitales de primer nivel y nuevas camas para el área de hemodiálisis.

“En las próximas semanas van a llegar cerca de 50 ítems de salud para nuestro municipio”, anunció la autoridad tras su viaje a la icudad de La Paz donde sustuvo una reunión con la ministra de Salud.

Saavedra también adelantó que está próxima la implementación de una ficha digital, herramienta que permitirá a los pacientes evitar largas filas y acceder con mayor rapidez a los servicios de salud municipales.

Además, confirmó la llegada de equipamiento médico. “Próximamente van a llegar unos 10 equipos de rayos X para los hospitales de primer nivel y también camas para hacer diálisis”.

“Ha sido un muy buen día para nuestra ciudad y la verdad que este viaje valió la pena”, afirmó.

Asimismo, indicó que sostuvo reuniones con la cooperación internacional para gestionar apoyo en proyectos de infraestructura, energía y medio ambiente.

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