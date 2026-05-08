Incendio en Sopocachi dejó daños materiales y preocupación entre vecinos

Un incendio de magnitud registrado la noche del jueves alarmó a vecinos de la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, luego de que un incendio consumiera arbustos y parte del cableado de una vivienda ubicada entre las calles Miguel de Cervantes y Quintín Barrios.

Según el reporte preliminar, el hecho se registró cerca de las 21:00 y movilizó a efectivos policiales y unidades de Bomberos, que trabajaron hasta aproximadamente la 01:30 de la madrugada para controlar las llamas.

La emergencia habría sido provocada por un corto circuito que alcanzó arbustos secos ubicados en el inmueble, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Se registraron daños materiales

La mañana de este viernes aún se observaba humo y gran cantidad de cenizas calientes en el lugar, mientras vecinos permanecían preocupados por el riesgo que representó el incendio para viviendas cercanas.

Las llamas consumieron prácticamente toda la vegetación del sector y afectaron el cableado aéreo de la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, la vivienda estaría abandonada y no se reportaron personas afectadas.

El inmueble tiene además una placa que data de 1946, donde figura como uno de los mejores edificios de la ciudad de La Paz.

Vecinos pidieron la intervención de las autoridades para verificar el estado de la propiedad y evitar nuevos riesgos, debido a la acumulación de vegetación seca y el deterioro de la infraestructura.

El incendio fue controlado oportunamente por Bomberos, evitando que las llamas se propagaran a viviendas aledañas en esta zona de Sopocachi, cercana a la línea Amarilla del teleférico.

Mira la programación en Red Uno Play