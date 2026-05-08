La Paz tendrá una jornada marcada por protestas: ¿dónde habrá movilizaciones hoy?

La Policía Boliviana informó que este viernes 8 de mayo se prevén movilizaciones y posibles cortes de vías en distintos sectores de la ciudad de La Paz, por lo que recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y congestionamientos vehiculares.

Foto: La Policía emitió un aviso acerca de los sectores movilizados y las zonas que serán afectadas en la ciudad de La Paz. Policía Boliviana.

Según el reporte actualizado hasta las 06:30, al menos cuatro sectores instalarán medidas de presión y actividades de protesta en el centro paceño y alrededores.

¿Qué sectores instalarán bloqueos?

Entre las movilizaciones anunciadas se encuentra la de la Central Obrera Boliviana (COB), que se concentrará en el Prado paceño y permanece en estado de emergencia.

Asimismo, el Magisterio Urbano realizará una marcha de teas desde la Casa Social del Maestro a partir de las 18:00.

Otro de los puntos identificados es la Asamblea Legislativa, donde marchistas provenientes de Beni y Pando mantienen una vigilia y estado de emergencia en demanda de la abrogación de la Ley 1720.

Foto: Marchistas indígenas continúan en vigilia a pocos metros de la plaza Murillo. APG.

También se anunció un mitin de protesta del sector “La Paz Limpia” en inmediaciones del Palacio Consistorial de la Alcaldía desde las 08:00.

Rutas alternas

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a conductores y peatones prever horarios de desplazamiento y utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en los puntos de conflicto.

La Policía recordó además que se encuentran habilitadas las líneas de emergencia RP-110, Tránsito 62482810, Bomberos 119, FELCV 67000523 y DIPROVE 22422518 para reportar incidentes o solicitar asistencia.

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