La Paz tendrá una jornada marcada por protestas: ¿dónde habrá movilizaciones hoy?

La Policía recomendó tomar rutas alternas ante las protestas previstas en distintos puntos de la ciudad, donde sectores sociales y sindicales realizarán marchas, vigilias y mítines.
08/05/2026 7:18
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La Policía Boliviana informó que este viernes 8 de mayo se prevén movilizaciones y posibles cortes de vías en distintos sectores de la ciudad de La Paz, por lo que recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y congestionamientos vehiculares.
Según el reporte actualizado hasta las 06:30, al menos cuatro sectores instalarán medidas de presión y actividades de protesta en el centro paceño y alrededores.
¿Qué sectores instalarán bloqueos?
Entre las movilizaciones anunciadas se encuentra la de la Central Obrera Boliviana (COB), que se concentrará en el Prado paceño y permanece en estado de emergencia.
Asimismo, el Magisterio Urbano realizará una marcha de teas desde la Casa Social del Maestro a partir de las 18:00.
Otro de los puntos identificados es la Asamblea Legislativa, donde marchistas provenientes de Beni y Pando mantienen una vigilia y estado de emergencia en demanda de la abrogación de la Ley 1720.
También se anunció un mitin de protesta del sector “La Paz Limpia” en inmediaciones del Palacio Consistorial de la Alcaldía desde las 08:00.
Rutas alternas
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a conductores y peatones prever horarios de desplazamiento y utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en los puntos de conflicto.
La Policía recordó además que se encuentran habilitadas las líneas de emergencia RP-110, Tránsito 62482810, Bomberos 119, FELCV 67000523 y DIPROVE 22422518 para reportar incidentes o solicitar asistencia.
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