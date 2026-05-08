¿Cómo estará el tiempo hoy? El Senamhi prevé lluvias y tormentas en algunas regiones

Paraguas y abrigos podrían ser necesarios este viernes. Los pronósticos del Senamhi anticipan lluvias, tormentas eléctricas y cielos nubosos en distintas regiones.
08/05/2026 6:46
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 8 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada despejada y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 7°C y 22°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -1°C y máxima de 17°C.
Oruro tendrá una jornada con cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 19°C.
Potosí presentará un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 9°C y 32°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 10°C y 23°C.
Tarija tendrá un día nuboso y temperaturas que irán de los 4°C a los 21°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con alta probabilidad de lluvias y temperaturas relativamente bajas para esta región del país.
Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas, alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 18°C y 21°C.
Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 23°C y una máxima de 31°C con probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá una jornada con lluvias, temperaturas entre 23°C y 35°C y sin probabilidad de lluvias.
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