¿Cómo estará el tiempo hoy? El Senamhi prevé lluvias y tormentas en algunas regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 8 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada despejada y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 7°C y 22°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -1°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá una jornada con cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 19°C.

Potosí presentará un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 9°C y 32°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 10°C y 23°C.

Tarija tendrá un día nuboso y temperaturas que irán de los 4°C a los 21°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con alta probabilidad de lluvias y temperaturas relativamente bajas para esta región del país.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas, alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 18°C y 21°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 23°C y una máxima de 31°C con probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá una jornada con lluvias, temperaturas entre 23°C y 35°C y sin probabilidad de lluvias.

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