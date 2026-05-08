La historia de Kevin González, un ciudadano estadounidense de 18 años, ha logrado lo que pocos procesos legales consiguen: conmover el rígido sistema migratorio de los Estados Unidos. Este jueves, un juez federal en Arizona ordenó la liberación y deportación inmediata de sus padres, Norma Anabel Ramírez e Isidoro González, para que puedan cumplir el último deseo del joven: verlos antes de morir.

Una carrera contra el tiempo

La tragedia de Kevin comenzó la Navidad pasada en Chicago, ciudad donde nació. Lo que parecía un malestar pasajero terminó en un diagnóstico devastador: cáncer de colon en etapa 4, que ya se ha extendido a sus pulmones y estómago.

Al saber que su estado era terminal, Kevin decidió viajar a Durango, México, para pasar sus últimos días en la casa de su abuela Victoria. Sin embargo, se encontró con una realidad desgarradora: sus padres no estaban allí. En un acto de desesperación por estar con su hijo enfermo en Chicago, Norma e Isidoro habían intentado cruzar la frontera ilegalmente tras serles negada una visa humanitaria debido a una deportación previa en 2011.

"Decencia humana" en la corte

Los padres fueron detenidos el 14 de abril y permanecían en el Centro Correccional de Florence, Arizona. Durante la audiencia de este jueves en Tucson, el dolor de la familia permeó la sala. Isidoro González no pudo contener el llanto mientras suplicaba al magistrado ser enviado de vuelta a México.

El juez James Marner, visiblemente conmovido, declaró ante los presentes que, como padre, entendía la situación y que "rezaría por la familia". El magistrado resolvió que:

Mantener a los padres detenidos no respondía a un interés de seguridad pública .

Se debía priorizar el derecho de un ciudadano estadounidense a despedirse de sus progenitores.

La repatriación debía ser expedita para garantizar que lleguen a tiempo.

"Quiero ver a mis padres aunque sea por última vez", había expresado Kevin en una sentida entrevista televisiva que movilizó a autoridades consulares y congresistas.

El camino al reencuentro

Tras la orden judicial, el Consulado de México en Chicago y Tucson coordinaron el traslado. Según informó la cónsul Reyna Torres Mendívil, la pareja ya se encuentra en el cruce de Nogales, frontera con México.

La ruta hacia el último abrazo:

Nogales: Trámites finales de expulsión y recuperación de pertenencias. Traslado: Viaje terrestre a través de los estados fronterizos. Destino final: Un vuelo hacia el estado de Durango.

Actualmente, Kevin ya no recibe tratamiento médico curativo, solo cuidados paliativos brindados por su abuela. Aunque su salud se ha deteriorado significativamente y la angustia emocional ha sido constante, la noticia de la liberación de sus padres representa una luz de esperanza en medio de su dolor físico. Se espera que en las próximas horas la familia González logre, finalmente, el reencuentro que el sistema migratorio les había negado.

Con datos de EFE, Telemundo y Univisión.

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