Los minicines de Cochabamba permanecen cerrados, pero bajo la sombra de la clandestinidad

Tras las intensas intervenciones realizadas en semanas pasadas, los denominados "minicines" en el sector del Cercado mantienen sus puertas cerradas, acatando de manera forzosa las disposiciones municipales. Sin embargo, el panorama en los alrededores de estos locales muestra una realidad distinta: grupos de adolescentes continúan frecuentando las cercanías, pese a la inactividad de los negocios.

Intervenciones por falta de normativa y mal uso

La clausura de estas actividades económicas no fue casual. La Intendencia Municipal procedió al cierre tras evidenciar que estos espacios, que operaban bajo el argumento de proyectar películas en salas bipersonales, eran utilizados principalmente como lugares de encuentros sexuales entre jóvenes e incluso menores de edad.

A esto se suma la falta de autorizaciones legales y la nula adecuación a las normas de seguridad y funcionamiento municipal.

La postura de la Intendencia

El Intendente Municipal, Enrique Navia, fue tajante al reiterar que estos establecimientos no tienen autorización para operar en la actualidad.

"Tienen que adecuarse a la norma. Hay una nueva normativa que se proyectó para diciembre de 2025, pero también pueden gestionar la readecuación mediante un reglamento que sea aprobado por el actual Concejo Municipal. Por ahora, no pueden funcionar", sentenció Navia.

El camino hacia la regularización

Para que estos negocios vuelvan a abrir sus puertas, deben superar estrictos filtros legales y técnicos:

Reglamentación pendiente: Se requiere un reglamento específico que defina los alcances reales de esta actividad para evitar que sean desviados a otros fines.

Cumplimiento del Decreto 500: Los propietarios deben presentar y tener aprobados sus planos arquitectónicos.

Mesas de diálogo: La municipalidad iniciará conversaciones con la federación o sindicato que los propietarios están conformando para viabilizar una solución legal.

Por el momento, la Intendencia continuará apoyando a las subalcaldías en los operativos de control. Aunque estos locales no suelen expender bebidas alcohólicas, la falta de licencia de funcionamiento y las observaciones técnicas mantienen el candado en sus puertas de forma indefinida.

Mira la programación en Red Uno Play