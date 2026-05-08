MInisterio de Trabajo dispone jornada de descanso este 10 de mayo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió un comunicado oficial, anunciando que el 10 de mayo de 2026 será jornada de descanso obligatorio para los trabajadores del sector de la prensa en conmemoración al Día del Periodista Boliviano.

La disposición se basa en el Decreto Supremo N.º 3394, aprobado el 8 de mayo de 1953, que establece que cada 10 de mayo se celebre el Día del Periodista en el país, como un reconocimiento a la labor de los trabajadores de los medios de comunicación en Bolivia.

Sector privado

El comunicado también aclara que las empresas e instituciones del sector privado deberán ajustar esta disposición a sus necesidades y modalidades laborales mediante acuerdos entre las partes. Cada medio o institución podrá decidir cómo implementarla de acuerdo con su operativa, buscando cumplir con la disposición sin afectar el funcionamiento del medio.

Este reconocimiento al sector periodístico es un gesto importante para valorar y conmemorar la labor de los periodistas, quienes desempeñan un papel fundamental en la sociedad, contribuyendo a la difusión de información y al ejercicio de la libertad de expresión en Bolivia.

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