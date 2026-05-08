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MInisterio de Trabajo dispone jornada de descanso este 10 de mayo

En conmemoración al Día del Periodista Boliviano, el Ministerio de Trabajo dispone descanso para los trabajadores de la prensa este domingo 10 de mayo, según el Decreto Supremo N.º 3394. 

Juan Marcelo Gonzáles

07/05/2026 21:54

Foto: Día del periodista boliviano
La Paz

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió un comunicado oficial, anunciando que el 10 de mayo de 2026 será jornada de descanso obligatorio para los trabajadores del sector de la prensa en conmemoración al Día del Periodista Boliviano.

La disposición se basa en el Decreto Supremo N.º 3394, aprobado el 8 de mayo de 1953, que establece que cada 10 de mayo se celebre el Día del Periodista en el país, como un reconocimiento a la labor de los trabajadores de los medios de comunicación en Bolivia.

Sector privado
El comunicado también aclara que las empresas e instituciones del sector privado deberán ajustar esta disposición a sus necesidades y modalidades laborales mediante acuerdos entre las partes. Cada medio o institución podrá decidir cómo implementarla de acuerdo con su operativa, buscando cumplir con la disposición sin afectar el funcionamiento del medio.

Este reconocimiento al sector periodístico es un gesto importante para valorar y conmemorar la labor de los periodistas, quienes desempeñan un papel fundamental en la sociedad, contribuyendo a la difusión de información y al ejercicio de la libertad de expresión en Bolivia.

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