"Es necesario aumentar el presupuesto de salud": Fesirmes se reunirá con nuevo secretario departamental de salud

Christian Ulrich, secretario urbano de Fesirmes, confirmó la asistencia del sector a una reunión técnica con German Antelo, nuevo secretario de salud de Santa Cruz, para exponer las carencias críticas en hospitales de provincias y de la capital. "Mostraremos las deficiencias en insumos, medicamentos, personal e infraestructura que durante todos estos años han sido olvidados en el tercer nivel", sentenció el dirigente.

La dirigencia enfatizó que el actual techo financiero es insuficiente para garantizar que el servicio no signifique un gasto para el bolsillo del ciudadano.

Ulrich señaló la necesidad de ajustar las cuentas públicas: "Estamos con un presupuesto casi del 8%, que es necesario aumentar para los hospitales y que realmente sea un seguro único de salud".

Visión de futuro y crecimiento

El sector profesional propone apostar por una planificación técnica que responda a la realidad demográfica del departamento de Santa Cruz. "Tiene que hacerse una proyección de 3 a 5 años porque los hospitales ya están siendo pequeños para la cantidad de población que tenemos actualmente", concluyó Ulrich.

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