Vecinos y comerciantes denuncian caída de escombros de edificio en nudo Vita

Comerciantes del sector nudo Vita han denunciado destrozos en sus puestos de venta, causados por la caída de escombros de la fachada de un centro comercial. El incidente ocurrió en plena actividad comercial, cuando pedazos de la estructura del edificio se desprendieron y cayeron sobre los puestos de venta. Por fortuna, no hubo víctimas fatales, aunque los daños materiales fueron significativos.

El incidente ocurrió en plena jornada comercial

Los comerciantes afectados explicaron que el impacto de los escombros dañó vitrinas, estantes metálicos y productos, especialmente alimentos como galletas.

“Imaginen si esto hubiera caído sobre la cabeza de alguien”, comentó una de las afectadas, quien subrayó el peligro que representa la caída de estos escombros, especialmente en un lugar tan concurrido.

La comerciante afectada relató que, en ese momento, se encontraba almorzando y usando su celular cuando los escombros cayeron directamente sobre su puesto, destrozando su vitrina y afectando la mercancía. Aunque no hubo personas directamente debajo de los escombros en ese momento, se reportó que una señora sufrió un golpe en el brazo debido a la caída de los escombros en otro sector.

Exigencias de los comerciantes

Los comerciantes afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se realice una inspección y se garantice que no se repitan estos accidentes. Las víctimas de este incidente exigen que el centro comercial sea inspeccionado y que se tomen medidas preventivas para evitar que caigan más escombros.

“Necesitamos una solución inmediata, porque yo soy madre y padre para mi hija, y no tengo descanso, necesitamos recuperar lo que se ha perdido”, expresó una de las comerciantes afectadas.

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